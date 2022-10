Besi en Shell koplopers op lichtrood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het donderdag rustig aan, met een klein verlies van 0,2 procent op 643,86 punten.

"De vakantierally van de afgelopen dagen kwam gisteren ten einde", aldus econoom Jim Reid van Deutsche bank, wijzend op de stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente. Inmiddels noteert deze op 4,156 procent.

Analist Salah Bouhmidi van IG denkt dat de rek in de rente er nog niet uit is, "en dat is gif voor techaandelen".

Veel richtinggevend macronieuws was er vooralsnog niet. De Duitse producentenprijzen blijven hard stijgen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam ook met een serie cijfers. Daaruit bleek dat de werkloosheid in Nederland stabiel is, net als het consumentenvertrouwen, terwijl de consument meer uitgeeft en bedrijven meer investeren.

De euro/dollar handelt op 0,978. Olie wordt ruim een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX zijn Besi en Shell koplopers met winsten van 3,1 en 1,8 procent. Besi opende, na een kwartaalupdate, nog in het rood. Analisten waren goed te spreken over het derde kwartaal maar noemden de outlook voor het vierde kwartaal mager. Volgens ING presteert Besi prima, maar zit de markt nu eenmaal in een neerwaartse cyclus.

ING wint een half procent na een koersdoelverhoging door Deutsche Bank.

AkzoNobel trok de outlook voor 2023 in. Dit was geen verrassing, maar het aandeel levert toch 2,8 procent in. Just Eat Takeaway en Prosus verliezen 3,2 en 4,2 procent.

In de Midkap gaat OCI aan de leiding met een koersstijging van 2,3 procent. Fugro stijgt 1,1 procent. PostNL, dat een stevige koersdoelverlaging van UBS ontving, verliest 2,6 procent.

WDP daalt 3,2 procent. WDP haalde met succes 300 miljoen euro op. Er werden 12,9 miljoen nieuwe aandelen geplaatst op 23,20 euro per aandeel, een korting van 5,8 procent ten opzichte van de laatste koers die woensdag tot stand kwam.

Sif wint in de AScX 1,4 procent en NSI 0,9 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel, maar handhaafde het koopadvies voor NSI.

Nedap verliest na cijfers 0,7 procent en Sligro 5,6 procent. Zowel KBC als Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Sligro na de kwartaalcijfers.