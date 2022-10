UBS verlaagt koersdoel PostNL stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor PostNL flink verlaagd, van 3,25 naar 1,75 euro, met een ongewijzigd Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. "Er is weinig aanleiding voor optimisme op korte termijn", meent analist Ivar Billfalk-Kelly. De analist wijst op stijgende kosten, lager consumentenvertrouwen en mogelijk hogere personeelslasten. En daarnaast zullen de pakketvolumes ook "significant" later uitvallen dan de outlook van PostNL. UBS houdt rekening met een krimp van 12 procent. "Uitgaande van een marge op pakketten van 10 procent, betekent de volumedaling een tegenwind van 15 miljoen euro." Het aandeel PostNL daalt donderdag 2,7 procent naar 1,66 euro. Bron: ABM Financial News

