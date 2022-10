Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Sligro Food Group verlaagd van 23,50 naar 18,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Degroof Petercam gaf daarin aan dat de omzet van het groothandels- en foodservicebedrijf in het derde kwartaal hoger uitkwam dan de taxaties van de bank, voornamelijk dankzij de operaties in België. Degroof Petercam stelde verder dat de outlook voor dit jaar hout snijdt, maar bleef ten aanzien van 2023 zeer voorzichtig en ook voor dit jaar is de bank gereserveerd. Voor dit jaar zit Degroof met de verwachting voor de EBITDA nu onder de consensus: 147 om 151 miljoen euro. Voorheen ging de bank uit van 158 miljoen euro. Voor volgend jaar verwacht Degroof Petercam een EBITDA van 153 miljoen euro tegen eerder 165 miljoen euro. Op een rood Damrak noteerde het aandeel Sligro donderdag 5,4 procent lager op 14,16 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.