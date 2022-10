Beursblik: tegenvallende outlook Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het derde kwartaal op alle vlakken beter dan verwacht gepresteerd, maar de outlook voor het vierde kwartaal stelt wel teleur. Dit zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag. "De halfgeleidersector koelt af", aldus de analist. En dat heeft gevolgen voor de toeleveranciers. "Dan gaat Assembly & Packaging meestal harder omlaag dan de markt voor Wafer Fab Equipment". Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling van 15 tot 25 procent, als gevolg van "seizoenseffecten en zwakke marktomstandigheden". Dit komt gemiddeld neer op een omzet van 135 miljoen euro, 13 miljoen euro minder dan waarop Roeg rekent. Daardoor zal de winst ook lager uitkomen dan voorzien. Roeg handhaaft zijn Houden advies voor Besi, maar neemt zijn taxaties en het koersdoel van 60,00 euro onder herziening. Het aandeel Besi stijgt donderdag 2,8 procent naar 43,53 euro. Bron: ABM Financial News

