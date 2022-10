Beursblik: Besi presteert prima in moeilijke markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries presteert prima, maar zit nu eenmaal in een neerwaartse cyclus. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING donderdag. De omzet viel afgelopen kwartaal 5 procent hoger uit dan de consensus, aldus Hesselink. En de brutomarge was ook een meevaller, dankzij een goede beheersing van de kosten. Maar de voor het vierde kwartaal afgegeven outlook "is duidelijk lager dan de consensus van Bloomberg", zag de analist van ING, die echter vermoedt dat analisten achterliepen met het aanpassen van hun taxaties voor de huidige cyclus. De outlook was voor zowel de omzet als de EBIT 20 procent hoger dan de taxaties van ING, die wel zijn aangepast voor de cyclus. Een meevaller noemde Hesselink de orders voor hybrid bonding. "Erg sterk", aldus de analist. En dit houdt vermoedelijk de komende maanden aan. Hesselink verwacht dat de analisten hun ramingen voor 2023 met circa 15 procent moeten verlagen, vanwege de neerwaartse cyclus waar de markt in zit. ING heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 75,00 euro. Het aandeel daalde bij opening, maar noteert inmiddels 0,2 procent hoger op 42,45 euro. Bron: ABM Financial News

