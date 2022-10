Beursblik: KBC haalt Sligro van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het advies voor Sligro verlaagd van Accumuleren naar Houden en het koersdoel van 25,00 naar 16,50 euro. Dit gebeurde donderdag, nadat Sligro voorbeurs met een kwartaalupdate kwam. De omzet steeg met ruim 17 procent en KBC vindt dat Sligro vooralsnog niet heel pessimistisch klinkt. Wel meent het bedrijf dat de onzekerheid de komende kwartalen is toegenomen. Wellicht dat de analitentaxaties iets aan de optimistische kant zijn, aldus KBC, die de ramingen daarom licht verlaagde. Ook hield de bank daarbij rekening met de hogere rente. Het aandeel Sligro daalt donderdag 2,0 procent naar 14,66 euro. Bron: ABM Financial News

