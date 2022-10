Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor NSI verlaagd van 40,00 naar 31,50 euro, maar handhaafde het koopadvies. Het dreigende verlies van de status fiscale beleggingsinstelling is een enorme last voor Nederlandse vastgoedfondsen, stelt Berenberg. Het aandeel NSI daalde dit jaar al ruim een derde. En daarnaast zijn er ook zorgen over sommige projecten van NSI, vulde de bank aan. NSI heeft echter een solide financieel profiel en bezit een kwaliteitsportefeuille. Daarbij biedt NSI een dividendrendement van bijna 10 procent. "We handhaven ons koopadvies", aldus analist Kai Klose. Bron: ABM Financial News

