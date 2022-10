AEX lager van start onder aanvoering van AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,3 procent lager naar 643,70 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerde alleen energiereus Shell overtuigend in het groen met een koerswinst van 1,4 procent. Het loslaten van de doelstelling voor 2023 door AkzoNobel, wordt door belegger niet gewaardeerd, en het aandeel verloor meer dan vier procent. Halfgeleiderspecialist Besi verloor anderhalf procent na cijfers. In de AMX won OCI anderhalf procent. WDP verloor na cijfers meer dan vier procent. WDP haalde met succes 300 miljoen euro op. Er werden 12,9 miljoen nieuwe aandelen geplaatst op 23,20 euro per aandeel, een korting van 5,8 procent ten opzichte van de laatste koers die woensdag tot stand kwam. In de AScX won Azerion twee procent. Nedap en Sligro dalen na het openen van de boeken. Bron: ABM Financial News

