AEX vermoedelijk nipt lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdams beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Woensdag wist de AEX dankzij een positief ontvangen cijferrapportage van ASML nog met een half procent in het groen te sluiten op 645,39 punten. ASML kent een weging van ongeveer 15 procent in de AEX en het aandeel won ruim 8 procent.

Wall Street leek daarnaast een positieve handelsdag tegemoet te gaan. Voorbeurs noteerden de futures hoger, nadat vooral een goed ontvangen update van Netflix de indruk versterkte dat het cijferseizoen de markt steun zou bieden. De zorgen over de hardnekkige inflatie deden het positieve nieuws over de resultaten echter toch kantelen. Hoofdgraadmeter S&P 500 gaf uiteindelijk 0,7 procent prijs.

Tegenvallende Britse en Europese inflatiecijfers herinnerden handelaren eraan dat de vastberadenheid van centrale banken om de prijsdruk te bestrijden voorlopig nog niet van de baan is. De Amerikaanse tienjaarsrente doorbrak de psychologische grens van 4 procent opnieuw, en noteerde vanochtend op 4,15 procent.

Bij de slotzoemer woensdagavond in New York hadden 45 aan de S&P 500 genoteerde fondsen hun resultaten gerapporteerd, waarvan 69 procent volgens Refinitiv de winstverwachtingen heeft overtroffen.

Woensdag nabeurs stonden er weer een trits aan bedrijven gereed om cijfers vrij te geven. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla wist over het afgelopen kwartaal een miljardenwinst te overleggen, maar het aandeel daalde in de elektronische handel toch meer dan zes procent.

PPG, de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel, gaf daarnaast nabeurs meer dan twee procent prijs na vrijgave van cijfers.

IBM dook het afgelopen kwartaal in de rode cijfers, maar wist wel de verwachtingen te overtreffen. Het aandeel van 'Big Blue' koerste in de elektronische handel meer dan drie procent hoger.

Vandaag staan onder meer Philip Morris, ManpowerGroup en AT&T op de agenda.

In Azië kijken beleggers vanochtend nauwlettend naar de koers van de Japanse yen ten opzichte van de dollar. Een ‘greenback’ staat op het punt om 150 yen waard te zijn. Het is al de elfde dag op rij dat de dollar ten opzichte van de yen meer waard wordt. Ruim twee weken geleden noteerde het muntpaar nog onder de 144.

De beurs in Hongkong verloor vanochtend aanvankelijk meer dan drie procent en koerste daarmee rond het laagste niveau in 13 jaar, in de nasleep van een vrij militante speech van de Chinese president Xi Jinping tijdens het partijcongres van de Communistische Partij.

De Hang Seng index beperkte het verlies vervolgens tot ruim een procent, terwijl de Shanghai Composite wel nipt in het groen noteert. Sydney en Tokio verliezen grofweg een procent.

De olie-future zit met een winst van 1,5 procent vanochtend duidelijk in de lift. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag al 3,3 procent hoger op 85,55 dollar in New York, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

AkzoNobel liet zoals verwacht zijn doelstelling voor 2023 los, door de aanhoudende verslechtering in de wereldeconomie. Dat bleek bij de resultaten van de verf- en coatingspecialist, die recent al met een winstwaarschuwing voor 2022 kwam.

BE Semiconductor Industries had in het afgelopen kwartaal duidelijk last van een vertraging en ook voor het laatste kwartaal van dit jaar zal er een flinke omzetdaling zijn.

Wereldhave heeft kredietfaciliteiten geherfinancierd en een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen.

Sligro Food Group heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen en harder dan analisten hadden verwacht.

Cabka heeft in het derde kwartaal bijna een kwart meer omzet geboekt, dankzij een aanhoudend sterke vraag, hoewel de groei iets minder sterk was dan in de eerste zes maanden.



Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 3.695,19 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 30.423,81 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 10.680,51 punten.