Cabka ziet groei iets vertragen

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in het derde kwartaal bijna een kwart meer omzet geboekt, dankzij een aanhoudend sterke vraag, hoewel de groei iets minder sterk was dan in de eerste zes maanden. Dit meldde de producent van gerecyclede plastic pallets donderdag voorbeurs.

De omzet steeg met 23 procent tot 50 miljoen euro. Na een groei van 27 procent in de eerste zes maanden, komt het totaal over de eerste negen maanden daarmee op 152 miljoen euro, of een groei van 25 procent.

De vraag bleef gedurende het derde kwartaal sterk.

Het bedrijf leed over de eerste zes maanden een verlies van 1,9 miljoen euro door de hogere kosten van energie en grondstoffen en de kosten van de beursnotering in Amsterdam. Over de winstontwikkeling in het derde kwartaal gaf Cabka donderdag geen informatie.

Cabka focust op commerciële contracten voor de lange termijn en sloot in september een leveringsovereenkomst met CHEP, voor een gezamenlijk ontwikkelde opvouwbare grote container. De eerste inkomsten uit dit contract verwacht Cabka in de eerste helft van het jaar.

Outlook

Het bedrijf houdt vast aan zijn eerdere doelstellingen voor de middellange termijn. Cabka mikt op een hoge enkelcijferige omzetgroei. Het bedrijf verwacht dat de marges stabiliseren nu de energiemarkten naar meer constante niveaus terugkeren. In het derde kwartaal waren de energieprijzen nog volatiel, terwijl de grondstoffenmarkten enige verlichting lieten zien.