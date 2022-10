Wereldhave succesvol met herfinanciering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft kredietfaciliteiten geherfinancierd en een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen. Dit maakte het vastgoedfonds donderdag voorbeurs bekend. Wereldhave kwam met kredietverstrekkers overeen om leningen ter waarde van 225 miljoen euro te herfinancieren, tot het vierde kwartaal van 2027. Daarnaast herfinancierde Wereldhave met ABN AMRO een gedekte groene kredietfaciliteit ter waarde van 80 miljoen euro, die zou aflopen in het derde kwartaal van 2024, naar een nieuwe ongedekte faciliteit van 50 miljoen euro, die nu vervalt in het vierde kwartaal van 2027. De kredietportefeuille van Wereldhave is nu volledig ongedekt en de gemiddelde looptijd is verlengd tot 4,5 jaar, voor een totaal van doorlopende kredietfaciliteiten van 385 miljoen euro. Benoeming Françoise Dechesne werd daarnaast aangewezen als de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Wereldhave met ingang van 15 december. Adriaan Nühn, momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen, besloot om persoonlijke redenen met ingang van diezelfde datum af te treden. Bron: ABM Financial News

