Meer omzet voor Nedap in derde kwartaal

Beeld: ABMfn

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in het derde kwartaal van het jaar meer omzet geboekt, hoewel de omzetstijging wel iets afnam. Dat meldde de apparatenproducent uit Groenlo donderdag voorbeurs in een kwartaalupdate. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 7 procent op jaarbasis. Alle onderdelen van de bedrijf, op Security Management na, wisten groei te realiseren. In de eerste drie kwartalen bedroeg de omzetgroei 10 procent. De terugkerende omzet steeg met 21 procent en maakt inmiddels 31 procent van de groepsomzet uit. Er was afgelopen kwartaal ook nog altijd sprake van tekorten aan onderdelen. En aanhoudende investeringen in groei in combinatie met hogere inkoopprijzen hebben een dempend effect op de operationele marge, waarschuwde het bedrijf. Outlook Nedap herhaalde donderdag de verwachting van een omzetgroei in 2022 met de melding dat de genoemde tekorten aanhouden en die druk op de omzet- en margeontwikkeling zetten. Nedap verwacht daarbij dat de omzet in de tweede helft van 2022 hoger zal zijn dan in het "relatief sterke tweede halfjaar" van 2021. Bron: ABM Financial News

