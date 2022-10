Nederlandse consumptie stijgt ook in september Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse consumenten hebben in september ruim vier procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. In september was er sprake van een stijging van 4,1 procent op jaarbasis. Consumenten gaven meer uit aan diensten, maar minder aan goederen, meldt het CBS. De groei is wel lager dan de stijging van 6,5 procent in juli. Consumenten hebben in augustus, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 10 procent meer besteed aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in augustus 2021. In augustus 2021 waren er nog enkele coronamaatregelen van kracht in de horeca en bij evenementen. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in oktober ongunstiger dan in augustus. Bron: ABM Financial News

