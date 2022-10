PPG boekt lagere winst

(ABM FN-Dow Jones) PPG heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt door een afnemende vraag in Europa en doordat een aantal pandemie-gerelateerde maatregelen in China werden hervat. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel maandagmiddag bekend.

PPG boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 329 miljoen dollar, ofwel 1,39 dollar per aandeel, in vergelijking met 344 miljoen dollar, ofwel 1,43 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg 1,66 dollar per aandeel.

De omzet steeg tot 4,47 miljard dollar, van 4,37 miljard dollar een jaar eerder.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,65 dollar per aandeel op een omzet van 4,43 miljard dollar.

Het bedrijf waarschuwde eerder deze maand al dat de winst zou dalen, ondanks hogere verkoopprijzen, vanwege dalende verkoopvolumes.

Outlook

Het concern voorziet in het lopende kwartaal een winst per aandeel van 0,90 tot 1,05 dollar per aandeel. De aangepaste winst wordt geraamd op 1,05 tot 1,20 dollar per aandeel. Analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,27 dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,29 dollar.

Het bedrijf verwacht ook dat de totale verkoopvolumes in het vierde kwartaal ten opzichte van het voorgaande jaar met een ééncijferig percentage zullen dalen.

Het aandeel PPG noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,3 procent lager.