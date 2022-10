Tesla boekt net geen recordwinst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het derde kwartaal een miljardenwinst behaald, maar wist het record van ruim 3,3 miljard dollar in het afgelopen eerste kwartaal net niet te overtreffen. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de fabrikant van elektrische auto's. Tesla behaalde een nettowinst van bijna 3,3 miljard dollar. Dat was vorig jaar in het derde kwartaal 1,6 miljard dollar. Analisten rekenen volgens FactSet op 3,2 miljard dollar. De omzet steeg op jaarbasis met 56 procent van 13,8 naar 21,5 miljard dollar. Hier lag de verwachting op 22 miljard dollar. Verder meldde Tesla een vrije kastroom van 3,3 miljard dollar en 1,8 miljard dollar aan investeringen. Outlook Tesla wilde dit jaarlijks gemiddeld 50 procent meer auto's afleveren. Dat betekent dat de fabrikant in de laatste drie maanden van het jaar ongeveer een half miljoen auto’s bij klanten moet neerzetten. Analisten twijfelen of dit haalbaar is. In het derde kwartaal werd er een recordaantal van bijna 344.000 auto's bij Tesla-kopers afgeleverd. Het aandeel Tesla daalde woensdag nabeurs met 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.