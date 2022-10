WDP haalt met succes 300 miljoen op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft met succes 300 miljoen euro opgehaald. Dit meldde de vastgoedinvesteerder woensdagavond, na eerder op de dag de emissie te hebben aangekondigd. Er werden via een versnelde private plaatsing 12,9 miljoen nieuwe aandelen geplaatst voor 23,20 euro per aandeel, een korting van 5,8 procent ten opzichte van de laatste koers die vandaag tot stand kwam. De uitgifte stemt overeen met 6,84 procent van het uitstaande kapitaal. "We zijn bijzonder verheugd door het succes van deze transactie waarbij de vraag bijna drie keer zo hoog was en wensen onze bestaande en nieuwe aandeelhouders te bedanken voor het vertrouwen in onze onderneming", zei CFO Mickael Van den Hauwe in een toelichting. Kempen & Co, KBC Securities, ING en Belfius Kepler Cheuvreux hebben de uitgifte begeleid. Bron: ABM Financial News

