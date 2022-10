Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 3.695,19 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 30.423,81 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 10.680,51 punten.

Voorbeurs noteerden de futures hoger, nadat een goed ontvangen update van Netflix de indruk versterkte dat het cijferseizoen de markt zou ondersteunen. De zorgen over de hardnekkige inflatie deden het positieve nieuws over de resultaten echter teniet.

Inmiddels hebben 45 aan de S&P 500 genoteerde fondsen hun resultaten gerapporteerd, waarvan 69 procent volgens Refinitiv de winstverwachtingen heeft overtroffen.

Tegenvallende Britse en Europese inflatiecijfers herinnerden handelaren eraan dat de vastberadenheid van centrale banken om de prijsdruk te bestrijden een nog strakker monetair beleid zal betekenen. Dit duwde de 10-jaarsrente verder boven de psychologische grens van 4 procent tot xxx procent.

"Zoals de laatste tijd het geval is, leidt elke verstoring in de wereldwijde vastrentende markten onmiddellijk tot risico's", zei marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 4,5 procent. De marktindex daalde van 214,3 naar 204,6.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in september op maandbasis gestegen met 1,4 procent, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen juist flink daalde met 8,1 procent.

De economische bedrijvigheid is per saldo bescheiden gegroeid sinds het vorige rapport, zo bleek woensdag uit het Beige Book. De omstandigheden verschilden echter tussen industrieën en districten, aldus het rapport. In vier districten was sprake van een vlakke activiteit, terwijl in twee districten dalingen in activiteit werden geciteerd, waarbij een vertraagde of zwakke vraag werd toegeschreven aan hogere rentetarieven, inflatie en verstoringen in het aanbod.

De euro/dollar noteerde op 0,9971. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9782 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9852 op de borden.



De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,3 procent, ofwel 2,73 dollar, hoger op 85,55 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren.

Bedrijfsnieuws

Netflix overtrof de verwachtingen met een aanwas van bijna 2,5 miljoen betalende abonnees in het afgelopen kwartaal, waar ongeveer de helft was verwacht, na twee kwartalen waarin het aantal abonnees daalde. Het streamingbedrijf, dat kampt met zware concurrentie, stelde dat de gezamenlijke concurrentie hoge verliezen lijdt dit jaar, in tegenstelling tot Netflix zelf. Het aandeel steeg ruim 12,0 procent.

United Airlines meldde een sterk herstel van de vraag naar luchtvaart, wat de winst in de rest van het jaar zal steunen. De operationele marge zou in het vierde kwartaal weer boven het niveau van voor de coronapandemie uitkomen. Het aandeel won circa 4,6 procent.



De Taiwanese halfgeleidergigant TSMC overweegt zijn productiecapaciteit in Japan te vergroten, om geopolitieke risico's te beperken, volgens bronnen in Tokyo. De Japanse regering zou een grotere aanwezigheid verwelkomen. De Verenigde Staten vrezen een Chinese annexatie van Taiwan. Daarmee zouden de hoogwaardige fabrieken van TSMC ook in handen van China vallen.

Procter & Gamble noteerde 1,2 procent hoger, nadat de kwartaalomzet overeind bleef dankzij prijsverhogingen. Wel werd de voedingsmiddelengigant wat voorzichtiger over de omzetontwikkeling in dit boekjaar. P&G rekent nu op een omzetdaling van 1 tot 3 procent, waar het bedrijf eerder nog uitging van een groei tot 2 procent.

Vanavond nabeurs is het nog de beurt aan onder meer Alcoa, IBM en Tesla.