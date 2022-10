Schotse opdracht voor Envipco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft een opdracht gekregen van een vooraanstaande retailer voor het leveren van 200 machines voor het innemen van statiegeldflessen. Dit maakte Envipco woensdagavond bekend. De afnemer, van wie de naam niet werd genoemd, zal de apparatuur van Envipco neerzetten in al zijn Schotse locaties. Volgens Envipco werd de opdracht toegekend na een streng selectieproces. CEO Simon Bolton noemt de opdracht een bevestiging van het momentum dat het bedrijf momenteel in Schotland ervaart. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.