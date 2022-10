Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 14 oktober zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten tot 437,4 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 114.000 vaten tot 209,4 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 124.000 vaten tot 106,2 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 89,5 procent. Dat was 89,9 procent een week eerder. De oliefutures herstelden woensdag van drie opeenvolgende dagen van verliezen, waarbij de verliezen van dinsdag gedeeltelijk werden toegeschreven aan de verwachting dat de regering-Biden ruwe olie vrijgeeft uit de Strategic Petroleum Reserve . Ambtenaren bevestigden dinsdag dat president Joe Biden woensdag de vrijgave van 15 miljoen vaten uit de strategische reserves zou aankondigen als onderdeel van een reactie op de recent door OPEC+ aangekondigde productieverlagingen. "Brent noteerde dinsdag op weekbasis circa 10 procent lager, wat volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda als een teken moet worden gezien hoe bezorgd handelaren zijn over de economische vooruitzichten en hoe serieus de regering Biden is over het gebruik van zijn reserves om de prijzen te verlagen. Uit cijfers van het American Petroleum Institute bleek dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gedaald met 1,27 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden daalden met 2,17 miljoen vaten en de distillaatvoorraden met 1,09 miljoen afnamen. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,3 procent, ofwel 2,73 dollar, hoger op 85,55 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

