Economische bedrijvigheid VS bescheiden gegroeid - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De economische bedrijvigheid is per saldo bescheiden gegroeid sinds het vorige rapport. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

De omstandigheden verschilden echter tussen industrieën en districten, aldus het rapport. In vier districten was sprake van een vlakke activiteit, terwijl in twee districten dalingen in activiteit werden geciteerd, waarbij een vertraagde of zwakke vraag werd toegeschreven aan hogere rentetarieven, inflatie en verstoringen in het aanbod.

De detailhandelsuitgaven waren volgens het rapport relatief vlak. Ook bij autodealers werd een aanhoudende trage verkoop waargenomen, terwijl de activiteiten in de reis- en toeristische sector juist sterk stegen.

De productieactiviteit bleef in de meeste districten stabiel of nam toe, deels vanwege een verbetering van de problemen in de toeleveringsketen. De vraag naar niet-financiële diensten steeg, terwijl de activiteit in transportdiensten verdeeld was, zo bleek uit het Beige Book.

De stijgende hypotheekrentes en stijgende huizenprijzen verzwakte de verkoop van eengezinswoningen, maar stimuleerde de verhuur van appartementen. De bouw en verkoop van commercieel vastgoed vertraagde, terwijl industriële leasing robuust bleef en de vraag naar kantoren matig was.

Bankiers in de meeste districten spraken over dalende kredietvolumes. De energieactiviteiten nam matig toe, terwijl landbouwrapporten een gemengd beeld over de landbouwsector schetsten.

De economische vooruitzichten werden pessimistischer te midden van toenemende zorgen over een afnemende vraag, aldus het Beige Book.

Arbeidsmarkt

In de meeste districten bleek de werkgelegenheid is een bescheiden tot matig tempo stijgen, terwijl verschillende districten een afkoeling van de vraag naar arbeidskrachten meldden en de algemene arbeidsmarktomstandigheden krap bleven.

Prijzen

De inflatie bleef hoog, hoewel er in verschillende districten enige vertraging werd waargenomen, aldus het rapport. In diverse industrieën was sprake van een significante stijging van de inputprijzen, hoewel er enkele dalingen werden opgemerkt in de kosten van grondstoffen, brandstof en vracht.

De stijging van de verkoopprijzen was gemengd, waarbij in sommige districten sterkere stijgingen werden gerapporteerd en matige stijgingen in andere districten.

Vooruitblikkend worden voor de komende verslagperiode over het algemeen bescheiden prijsstijgingen verwacht.