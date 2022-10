Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 397,73 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 12.741,41 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 6.040,72 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 6.924,99 punten. Dankzij koerswinst voor ASML na meevallende kwartaalcijfers wist de Amsterdamse AEX wel hoger te eindigen.

De Europese aandelenmarkten schommelden woensdag tussen lichte winsten en verliezen, waarbij zorgen over de hoge inflatie, een vertraging van de economie en het verkrappende beleid van centrale banken wereldwijd boven de markt bleven hangen, terwijl de directe focus lag op kwartaalcijfers.

"Bedrijfswinsten stelen de show en overschaduwen de bezorgdheid over de recessie. Diezelfde angst voor de recessie heeft ertoe geleid dat de lat voor de winst laag lag, waardoor de kans groter werd dat de verwachtingen worden overtroffen", zei marktanalist Fiona Cincotta van City Index.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de consumentenprijzen in september in de eurozone met 9,9 procent zijn gestegen, tegen een prijsstijging van 9,1 procent in augustus. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,2 procent.

Ook in het VK stegen de consumentenprijzen in septemberb, met 10,1 procent in een iets hoger tempo dan in de voorgaande maand, terwijl de producentenprijzen met 20,9 procent juist iets minder stegen dan in de voorgaande maand.

De euro/dollar noteerde op 0,9783. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9857 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9852 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,4 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

ASML steeg 8,2 procent na kwartaalcijfers. In het derde kwartaal boekte ASML flink meevallende cijfers en het bedrijf rekent voor het vierde kwartaal op nog meer groei. Bank of America concludeerde dat het derde kwartaal veel beter dan verwacht was en dat de afgegeven outlook een kleine meevaller is.

Just Eat Takeaway steeg 1,0 procent na cijfers. Het derde kwartaal was conform verwachting, terwijl ook de positieve aangepaste EBITDA geen echte verrassing was, zo oordeelde Jefferies. Concurrent Deliveroo besloot vanochtend bovendien definitief Nederland te verlaten. Volgens Deliveroo zijn er veel investeringen nodig om een toppositie in de Nederlandse markt te verkrijgen, terwijl de opbrengsten van de investeringen onzeker zijn. Deliveroo leverde in Londen 2,2 procent in.

AB InBev verloor in Brussel 2,3 procent, terwijl Heineken 3,4 procent daalde. Brouwers hebben mogelijk last van een waarschuwing van sectorgenoot Royal Unibrew. Volgens de Deense brouwer passen consumenten hun bestedingen aan, waardoor de EBIT lager zal uitkomen dan eerder verwacht. Carlsberg daalde 3,5 procent. Royal Unibrew leverde op de beurs in Kopenhagen liefst 14,6 procent aan waarde in.

In Frankfurt gaf Sartorius 18,6 procent prijs. De leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur zag de vraag na de coronacrisis inzakken en verlaagde de omzetoutlook voor heel het jaar. Fresenius was met een winst van 4,5 procent de sterkste stijger, gevolgd door Fresenius Medical. Het aandeel won 2,0 procent.

In Parijs won AXA 2,1 procent, Veolia Environnement steeg 2,1 procent, terwijl Alstom 1,4 procent hoger noteerde. Saint-Gobain was met een verlies van 3,3 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 3.707,38 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.