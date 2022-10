AEX sluit hoger dankzij sterk ASML

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gesloten, met ASML en ASMI als uitblinkers.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 645,39 punteb dankzij de halfgeleiderbedrijven. De kleinere aandelenindexen sloten lager.

De beurzen vinden volgens IG steun in positief bedrijfsnieuws uit de Verenigde Staten, vooral dankzij de sterke cijfers van Netflix dinsdagavond. Het streamingbedrijf zag het aantal betalende abonnees in het afgelopen kwartaal boven verwachting stijgen, met meer dan 2,4 miljoen. De uitstroom van voorgaande kwartalen is daarmee ruimschoots goedgemaakt. Het aandeel steeg ook fors op deze resultaten.

Ook analisten van SEB spreken van een sterke start van het Amerikaanse cijferseizoen. "Goldman Sachs, Lockheed en enkele andere bedrijven rapporteerden beter dan voorziene resultaten, waardoor de zorgen over zwakke winstcijfers verdampen nu het cijferseizoen op stoom komt", aldus SEB. Naast de cijfers van Netflix, wisten dinsdag ook data over de Amerikaanse industriële productie volgens SEB positief te verrassen. De Amerikaanse industrie laat daarmee zien veerkrachtig te zijn, ondanks enkele negatieve factoren en een krapper beleid van de Fed, aldus de analisten.

Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING, denkt ook niet dat het cijferseizoen roet in het eten gaat gooien, zei hij voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Daarbij profiteren Europese bedrijven van de sterke dollar.

Klik hier voor video Bob Homan: cijferseizoen gooit geen roet in het eten

Wel blijven er volgens IG zorgen over de politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk en over een wisselvallige economie. Vanochtend bleek de Britse inflatie in september te zijn gestegen tot 10,1 procent, wat volgens IG de kans vergroot dat de Bank of England in november een grote renteverhoging zal doorvoeren. In de eurozone steeg het prijspeil met 9,9 procent in september.

"We hebben het einde van de berenmarkt nog niet gezien en we denken dat de rally langzaam zal afzwakken", waarschuwde analist Jonathan Krinsky van BTIG.

Een tienjaarsrente in de Verenigde Staten die woensdag tot boven de 4 procent opliep, drukte het optimisme over de bedrijfsresultaten in de Verenigde Staten en duwde Wall Street in de rode cijfers.

Op economisch front bleek verder het aantal verstrekte bouwvergunningen in de Verenigde Staten in september te zijn gestegen. Vanavond publiceert de Federal Reserve verder het Beige Book en nabeurs staan er nog een paar grote Amerikanen op de cijferlijst, met onder meer Tesla en IBM.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 0,9783. De olieprijzen stegen ruim een procent tot 83,34 dollar voor WTI en 90,98 dollar voor de Brent-future.

Een daling van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden maakte weinig indruk.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen sloot ASML 8,2 procent hoger na kwartaalcijfers. In het derde kwartaal boekte het bedrijf uit Veldhoven flink meevallende cijfers en voor het vierde kwartaal wordt nog meer groei voorzien. Bank of America noemde de cijfers veel beter dan verwacht. Sectorgenoot ASMI steeg mee en won 6,2 procent, maar Besi daalde 2,5 procent. Besi opent morgenochtend de boeken.

Just Eat Takeaway steeg 1 procent na cijfers. Het positieve aangepaste EBITDA-resultaat was geen verrassingm oordeelde Jefferies. Concurrent Deliveroo besloot woensdag bovendien definitief Nederland te verlaten, omdat er te veel investeringen nodig zijn voor een leidende marktpositie, terwijl de opbrengsten onzeker zijn.

In de AMX won Air France-KLM bijna 3 procent, mogelijk meeliftend op hoopgevende resultaten van Amerikaanse luchtvaarders. AMG steeg 3,2 procent.

PostNL won 2,8 procent en de Poolse pakjesbezorger InPost verloor juist 4,2 procent.

WDP verloor na cijfers 2 procent. Het vastgoedfonds heeft in de eerste negen maanden van het jaar de winst zien stijgen en handhaafde de outlook, maar wil ook 300 miljoen euro ophalen. De handel in het aandeel is momenteel opgeschort.

Basic-Fit leverde ruim 7 procent in. Morgan Stanley verlaagde het koersdoel in aanloop naar de kwartaalcijfers volgende week, maar houdt vast aan een positief advies, omdat de meeste risico's inmiddels wel zijn ingeprijsd.

Onder de kleinere aandelen won houtveredelaar Accsys 6 procent, maar daalde Vivoryon 4,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag lager. De S&P500 verloor 0,9 procent.