Video: cijferseizoen gooit geen roet in het eten en rente piekt bijna

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het huidige cijferseizoen zal geen "roet in het eten gooien" en de rentedruk lijkt te pieken. Dit zei Bob Homan, hoofd Investment Office ING, voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Het cijferseizoen zal nog best goed zijn, hoewel het vooral de energiesector is die zorgt voor winstverhogingen. "Vooral voor Europa zullen de cijfers over het algemeen heel erg goed zijn", denkt Homan. Dat komt omdat er veel omzet in dollars wordt gerealiseerd, zoals Aegon en Ahold die wel meer dan 60 procent van hun omzet in de VS genereren, "en de dollar is dit jaar 15 procent sterker geworden". De cijfers van de Amerikaanse banken, die het cijferseizoen aftrapten, vielen per saldo mee. En dat zal volgens Homan ook het geval zijn voor de Europese banken, die profiteren van de hogere rente. Europese banken zijn volgens de expert zelfs nog iets meer afhankelijk van de rente dan de Amerikaanse. Vanwege de aanstaande recessie zullen banken wel wat meer voorzieningen treffen verwacht Homan. De markt is momenteel vooral rentegedreven, aldus Homan. "De tienjaarsrente […] die piekt vaak bij de een-na-laatste renteverhoging van de centrale banken", en Homan verwacht dat dit begin volgend jaar het geval zal zijn. "De rente is aan het toppen." Klik hier voor: cijferseizoen gooit geen roet in het eten en rente piekt bijna Bron: ABM Financial News

