Beursblik: benadering recordwinst voorzien bij Tesla

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft over het afgelopen kwartaal bijna een recordwinst behaald, verwacht Wall Street, maar beleggers betwijfelen of het groeidoel voor dit jaar zal worden gehaald. De door Elon Musk eigenhandig uit de grond gestampte fabrikant van elektrische auto's heeft zorgen over een zwakkere vraag vakkundig afgeschud, voorafgaand aan de kwartaalcijfers die woensdag nabeurs bekend worden gemaakt. Forse hogere verkoopprijzen droegen bij aan een kwartaalwinst van circa 3,2 miljard dollar, verwachten analisten volgens FactSet, wat twee keer zo veel zou zijn als een jaar eerder en nipt onder het recordkwartaal begin dit jaar met 3,3 miljard dollar winst. De omzet zal naar verwachting stijgen van 13,8 miljard naar een nieuw record van 22 miljard dollar, aldus FactSet. Door de stijgende rente en recessievrees is Wall Street wel somberder over de kans dat Tesla de 1,4 miljoen auto's zal opleveren om de doelstelling van een productiegroei van 50 procent in 2022 te halen. Daarvoor moeten in het laatste kwartaal bijna een half miljoen elektrische auto's worden geleverd aan klanten, 42 procent meer dan in het derde kwartaal, toen er een recordaantal van bijna 344.000 auto's arriveerden bij Tesla-kopers. De aandelenkoers van Tesla daalde dit jaar tot nu toe zo'n 45 procent, ruim meer dan technologie-index Nasdaq, die 31 procent inleverde. Tesla-CEO Musk verkocht dit jaar voor meer dan 15 miljard dollar aan aandelen Tesla, wat deels bedoeld zou zijn om de overname van Twitter voor 44 miljard dollar te financieren. Sommige beleggers vrezen dat hij meer aandelen moet verkopen om die deal te kunnen financieren. De multimiljardair zei deze week dat hij zijn opwachting zal maken tijdens de conference call met analisten woensdag. Bron: ABM Financial News

