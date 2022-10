WDP wil 300 miljoen euro ophalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) WDP wil 300 miljoen euro ophalen met een versnelde private plaatsing van aandelen. Dit maakte de vastgoedinvesteerder woensdagmiddag bekend. De nieuwe aandelen zullen worden geplaatst bij internationale en institutionele investeerders. Met dit geld wil WDP de versnelde realisatie van zijn Energy as a Business-strategie financieren, bovenop de pijplijn met vastgoedprojecten. Verder wil WDP zijn huidige "sterke liquide balans" behouden én ook de middelen hebben om eventuele investeringskansen te verzilveren. De familie Jos De Pauw, hoofdaandeelhouder van WDP, zal bij de emissie inschrijven op 20 miljoen euro aan nieuwe aandelen. De Belgische toezichthouder FSMA legde in aanloop naar het persbericht over de kapitaalverhoging de handel in het aandeel stil. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.