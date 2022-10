Video: orderinstroom ASML stelt gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en de vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn goed. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen voor de camera van ABM Financial News. De orderinstroom was een recordbedrag van 8,9 miljard euro. "De derde keer in twee jaar dat de kwartaalinstroom meer dan 8 miljard euro was." 'Met een orderboek van 38 miljard euro […] zijn de risico's op korte termijn beperkt", meent Versteeg. Het orderboek is daarmee goed voor bijna twee jaar omzet. En ook de impact van het Amerikaanse exportverbod voor China schat hij als laag in. "Maar het is geruststellend dat het bedrijf zelf zei dat de directe impact op ASML 'vrij beperkt' is", aldus Versteeg. InsingerGilissen handhaaft het Aanbevolen advies op ASML met een koersdoel van 900,00 euro. Klik hier voor: orderinstroom ASML stelt gerust Bron: ABM Financial News

