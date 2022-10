Hogere prijzen houden omzet Procter & Gamble op peil Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Procter & Gamble

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt dan verwacht, maar verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar. Dit meldde de Amerikaanse levensmiddelenfabrikant woensdagmiddag. De nettowinst daalde op jaarbasis van 4,11 miljard naar 3,94 miljard dollar, of van 1,61 naar 1,57 dollar per aandeel, in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar. De winst was wel iets hoger dan de 1,55 dollar die analisten op Wall Street gemiddeld hadden voorspeld. De omzet groeide met 1 procent tot 20,6 miljard dollar, ook iets sterker dan de 20,3 miljard dollar van de analistenconsensus op FactSet. De volumes daalden wel met 3 procent, terwijl ook valuta-effecten de omzetgroei drukten met 6 procentpunt. Dat werd goedgemaakt met prijsverhogingen van 9 procent en een iets beter prijsmix. De brutomarge kromp van 49,0 naar 47,4 procent. Outlook Voor het hele boekjaar rekent P&G om een omzetdaling van 1 tot 3 procent, waar het bedrijf eerder nog uitging van een groei tot 2 procent. De huidige consensus op FactSet komt neer op een daling van 0,6 procent. De dure dollar zit het bedrijf flink tegen. Autonoom blijft P&G rekenen op een omzetgroei van 3 tot 5 procent. P&G bevestigde de verwachte winstgroei per aandeel van 0 tot 4 procent, maar verwacht wel aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen. Het aandeel Procter & Gamble steeg in de handel voorbeurs 1,7 procent in een eerste reactie op de resultaten. Bron: ABM Financial News

