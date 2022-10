Geen richting futures Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vooralsnog woensdag een vlakke opening tegemoet, terwijl de tienjarige staatsrente boven 4 procent noteert.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index schommelden woensdag tussen winst een verlies en noteerden rond lunchtijd nagenoeg vlak.

Eerder woensdag stonden de futures nog hoger na goed ontvangen kwartaalcijfers van Netflix, die bevestigden dat het kwartaalcijferseizoen de markt zal ondersteunen.

Zorgen over hardnekkige hoge inflatie boden tegenwicht aan die bedrijfsresultaten.

Nu 45 van de 500 bedrijven in de S&P500 hun resultaten hebben gerapporteerd, blijken twee op de drie bedrijven een hoger dan verwachte winst te hebben geboekt, volgens data van Refinitiv. Het hoge percentage meevallende resultaten valt samen met groot pessimisme bij beleggers over de toekomstige winstgroei, volgens Bank of America die een enquête deed onder fondsmanagers.

Het bericht dat de Britse inflatie op 10,1 procent staat, wat in veertig jaar niet is voorgekomen, herinnerde handelaren eraan dat de vastberadenheid van centrale bankiers om prijsdruk te bestrijden betekent dat het monetaire beleid verder moet worden verkrapt.

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg daardoor verder boven 4 procent, een psychologisch belangrijke grens, met 5 basispunten tot 4,06 procent. Het Britse equivalent heeft nu een rendement van 3,997 procent, ook 5 basispunten hoger.

"Elke verstoring op de mondiale vastrentende markten werkt meteen door naar risicovolle beleggingen", zei Stephen Innes van SPI Asset Management.

Economische cijfers uit de Verenigde Staten zijn er vanmiddag over de bouwvergunningen en in aanbouw genomen woningen, voorbeurs, en het Beige Book van de Fed later vanavond.

Ook in Europa was er geen duidelijke richting op de aandelenbeurs. De STOXX Europe 600 schommelde tusen winst en verlies.

De olieprijs steeg. Een december-future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 82,94 dollar, terwijl een future Brent 0,7 procent duurder werd op 90,66 dollar. Vandaag staan de wekelijkse olievoorraden weer op de rol.

De euro/dollar zakte weg in de loop van de ochtend en stond op 0,9794. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 0,9849 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Netflix overtrof de verwachtingen met een aanwas van bijna 2,5 miljoen betalende abonnees in het afgelopen kwartaal, waar ongeveer de helft was verwacht, na twee kwartalen waarin het aantal abonnees daalde. Het streamingbedrijf, dat kampt met zware concurrentie, stelde dat de gezamenlijke concurrentie hoge verliezen lijdt dit jaar, in tegenstelling tot Netflix zelf. Het aandeel staat voorbeurs op 14 procent winst.

Omnicom verhoogde de winstverwachting voor dit jaar en handelde in de elektronische handel 2,4 procent hoger.

United Airlines meldde een sterk herstel van de vraag naar luchtvaart, wat de winst in de rest van het jaar zal steunen. De operationele marge zou in het vierde kwartaal weer boven het niveau van voor de coronapandemie uitkomen. Het aandeel won voorbeurs 6 procent.



De Taiwanese halfgeleidergigant TSMC overweegt zijn productiecapaciteit in Japan te vergroten, om geopolitieke risico's te beperken, volgens bronnen in Tokyo. De Japanse regering zou een grotere aanwezigheid verwelkomen. De Verenigde Staten vrezen een Chinese annexatie van Taiwan. Daarmee zouden de hoogwaardige fabrieken van TSMC ook in handen van China vallen.

Voorbeurs openen American Airlines en Procter & Gamble de boeken en vanavond nabeurs is het nog de beurt aan Alcoa, IBM en Tesla.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500 index steeg 1,14 procent tot 3.719,98 punten. De Dow Jones-index sloot 1,12 procent hoger op 30.523,80 punten en technologieindex Nasdaq klom 0,9 procent tot 10.772,40 punten.