Update: Just Eat Takeaway winstgevend in derde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft eerder dan verwacht een positieve aangepaste EBITDA geboekt in het derde kwartaal. Dit bleek woensdag uit cijfers van de maaltijdbezorger.

"Na twee jaar van significante investeringen, ben ik blij te melden dat Just Eat Takeaway eerder winstgevend is geworden dan verwacht", aldus CEO Jitse Groen. De topman verwacht wel de nodige uitdagingen vanwege het macro-economische klimaat. "Maar Just Eat Takeaway heeft inmiddels een leidende positie van significante omvang en is goed gekapitaliseerd na de verkoop van het belang in iFood. We zijn daarom goed gepositioneerd om in de toekomst winstgevende groei te realiseren."

De verkoopopbrengst zal Just Eat aanwenden voor het versterken van de balans en voor terugbetalingen van obligatieleningen die in de toekomst aflopen.

"We vinden het nu een goed moment om de investering te gelde te maken en de balans te versterken", zei het bedrijf in een toelichting woensdagochtend aan analisten.

De maaltijdbezorger wist "significante verbeteringen" te realiseren in de omzet per bestelling, de bezorgkosten per bestelling en de operationele kosten. Als gevolg werd een positieve aangepaste EBITDA geboekt, zonder dat dit nader werd gespecificeerd.

Dit is eerder dan verwacht, aangezien de maaltijdbezorger aan het begin van het jaar nog mikte op een positief resultaat in 2023. In september liet Just Eat Takeaway weten in de tweede jaarhelft dit niveau te bereiken. "Daarmee liggen we op schema om de margedoelstellingen op lange termijn te behalen." Just Eat verwacht ook in 2023 winstgevend te blijven.

Het resultaat verbeterde in alle segmenten, zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis. In Noord-Europa bleef Duitsland een aanjager van de groei met tot dusver dit jaar een positieve ordergroei. In alle regio's was er in het derde kwartaal evenwel sprake van een orderkrimp van 11 procent tot 235 miljoen stuks. In de eerste negen maanden van dit jaar gaat het om een krimp van 8 procent. Vooral in Zuid-Europa lopen de orders terug.

De brutotransactiewaarde liep in het derde kwartaal met 2 procent op tot 6,9 miljard euro. Tegen constante wisselkoersen was er een daling met 5 procent.

Voor dit jaar rekent de maaltijdbezorger op een groei van de brutotransactiewaarde van 0 tot 5 procent.

Verder liet Just Eat weten nog steeds actief te zoeken naar een manier om Grubhub volledig of gedeeltelijk te verkopen. De eerste resultaten uit de samenwerking met Amazon noemde Just Eat woensdag "bemoedigend".

Het aandeel Just Eat Takeaway is woensdag volatiel, maar noteert rond lunchtijd 2,1 procent hoger op 15,67 euro.

Update: om meer informatie en koers toe te voegen.