Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond het middaguur in het groen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 400,56 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 12.799,43 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 6.102,59 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent hoger op 6.942,90 punten. De AEX liet een outperformance zien, na cijfers van indexzwaargewicht ASML.

"De laatste kwartaalcijfers, die tot nu toe beter waren dan gevreesd, waren een balsem voor de zenuwen van de beleggers", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Daardoor is er een beetje vertrouwen dat toch niet alles zo slecht is.

"Beleggers verlangen naar aangename verrassingen in de vorm van solide kwartaalverslagen."

In de eurozone steeg het prijspeil met 9,9 procent in september, zo bleek vanochtend. De Britse inflatie steeg met 10,1 procent zelfs nog wat harder. Daardoor is volgens IG de kans vergroot dat de Bank of England in november een grote renteverhoging zal doorvoeren. "Beleggers zijn geschrokken van de Britse inflatiecijfers", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Vanavond publiceert de Federal Reserve het Beige Book.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9819. De olieprijzen stegen een procent tot bijna 84 dollar.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam schoot ASML 7,5 procent omhoog na kwartaalcijfers. In het derde kwartaal boekte ASML flink meevallende cijfers en het bedrijf rekent voor het vierde kwartaal op nog meer groei. Bank of America concludeerde dat het derde kwartaal veel beter dan verwacht was en dat de afgegeven outlook een kleine meevaller is.

Just Eat Takeaway steeg 2,2 procent na cijfers. Het derde kwartaal was conform verwachting, terwijl ook de positieve aangepaste EBITDA geen echte verrassing was, zo oordeelde Jefferies. Concurrent Deliveroo besloot vanochtend bovendien definitief Nederland te verlaten. Volgens Deliveroo zijn er veel investeringen nodig om een toppositie in de Nederlandse markt te verkrijgen, terwijl de opbrengsten van de investeringen onzeker zijn. Deliveroo leverde in Londen 1,8 procent in.

AB InBev verloor in Brussel 0,6 procent, terwijl Heineken 1,8 procent daalde. Brouwers hebben mogelijk last van een waarschuwing van sectorgenoot Royal Unibrew. Volgens de Deense brouwer passen consumenten hun bestedingen aan, waardoor de EBIT lager zal uitkomen dan eerder verwacht. De aandelen Heineken en Carlsberg staan ook onder druk. Royal Unibrew leverde op de beurs in Kopenhagen liefst 11,5 procent aan waarde in. Carlsberg verloor 1,3 procent.

In Frankfurt gaf Sartorius 14 procent prijs. De leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur zag de vraag na de coronacrisis inzakken en verlaagde de omzetoutlook voor heel het jaar.

Covestro was koploper met een winst van 1,9 procent. In Parijs ging Alstom aan kop met 2,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,4 procent in het groen en die voor de Nasdaq 0,6 procent.

De S&P500 index steeg dinsdag 1,1 procent tot 3.719,98 punten. De Dow Jones-index sloot 1,1 procent hoger op 30.52,80 punten en technologieindex Nasdaq klom 0,9 procent tot 10.772,40 punten.