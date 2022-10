Morgan Stanley verlaagt koersdoel Basic-Fit fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft woensdag het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 55,00 naar 41,00 euro, maar handhaaft wel het Overwogen advies. "We zien stijgende zorgen onder beleggers over de kosten, liquiditeit, uitrol [van nieuwe clubs] en waardering in aanloop naar de kwartaalcijfers volgende week", schreef de Amerikaanse zakenbank. De energiekosten kunnen in 2023 wel met 50 procent stijgen, berekende de bank, en met nog eens 100 procent in 2024. En dat heeft gevolgen voor de winstgevendheid. "Maar de gasprijs is de afgelopen weken duidelijk gedaald", voegden de analisten toe. Indien de kosten te hoog worden, want naast energie lopen ook de personeelskosten op, dan kan Basic-Fit altijd nog de abonnementsprijzen verhogen, aldus Morgan Stanley, hoewel hier nu nog geen plannen voor zijn. De impact van hogere bouwkosten bij de uitrol van clubs is relatief beperkt, aldus de zakenbank. De analisten besloten hun taxaties te verlagen vanwege de huidige macro-economische omstandigheden. Het aandeel noteert echter inmiddels op een niveau dat er nul waarde wordt toegekend aan de toekomstige groeiplannen, benadrukten de analisten. "De risico's lijken inmiddels ingeprijsd, dus blijft Overwogen", aldus de bank. Het aandeel Basic-Fit daalt woensdag 6,6 procent naar 27,10 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.