Deliveroo vertrekt definitief uit Nederland

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft definitief besloten om uit Nederland te vertrekken. Dit maakte de Britse maaltijdbezorger woensdagochtend bekend. Deliveroo zei in augustus al dat het plannen had om Nederland mogelijk te verlaten. Volgens Deliveroo zijn er veel investeringen nodig om een toppositie in de Nederlandse markt te verkrijgen, terwijl de opbrengsten van de investeringen onzeker zijn. Op 30 november moet de Britse maaltijdbezorger volledig vertrokken zijn uit de Nederlandse markt. De Nederlandse activiteiten waren goed voor circa 1 procent van de brutotransactiewaarde van het bedrijf in de eerste helft van dit jaar. Voor werknemers en bezorgers is er een compensatieplan opgesteld. Het besluit om Nederland te verlaten heeft geen impact op de outlook voor heel dit jaar, bevestigde Deliveroo woensdag opnieuw. Bron: ABM Financial News

