Valuta: aandacht verschuift naar ECB

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het beeld op de valutamarkten is woensdag kalm, waarbij de aandacht verschuift naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank volgende week. Naar verwachting zal de centrale bank spoedig starten met kwantitatieve verkrapping. "De rentemarkten rekenen erop dat de ECB harder op de rem zal trappen", aldus strategen van ING. "Als dit daadwerkelijk het geval is, dan zullen de spreads op obligaties verder toenemen." De rentes op langlopende staatsobligaties stegen vanochtend met 7 basispunten, waarbij de Duitse tienjaarsrente 6 basispunten steeg tot 2,313 procent. Het muntpaar euro/dollar liep licht terug tot 0,9836. Het Britse pond daalde ten opzichte van onder meer de Amerikaanse dollar, de euro en de yen. De Britse inflatie zal vermoedelijk stijgen tot bijna 11 procent in oktober tegen 10,1 procent in september, vanwege de voorziene verhoging van de energieprijzen voor consumenten, zo voorziet econoom Samuel Tombs van Pantheon Macroeconomics. Dit zal evenwel de piek zijn, zo verwacht hij, en de inflatie kan vervolgens terugvallen tot circa 9 procent in het eerste kwartaal. Ook de inflatie op goederen zal teruglopen, na een terugval in de vraag en gedaalde grondstoffenprijzen en transportkosten. "Na het eerste kwartaal blijven de verwachtingen voor de Britse inflatie erg onzeker, vooral nu de eerdere plannen om de energiecrisis te bedwingen worden teruggedraaid", aldus Tombs. De Britse premier Truss wilde de prijzen voor elektriciteit en gas laten bevriezen voor een periode van twee jaar vanaf 1 oktober. De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt draait dit nu terug en laat de prijzen slechts bevriezen tot 1 april 2023. Het muntpaar pond/dollar daalde met circa 0,5 procent tot 1,1262. De euro trok met 0,3 procent aan tot 0,8730 pond. "De groeiende wereldwijde economische onrust heeft zich de afgelopen maanden vertaald in grote volatiliteit op de valutamarkten", aldus valutaexpert Joost Derks van iBanFirst. "Alhoewel er geen reden tot paniek is, lijkt het zeker dat 2023 nog een moeilijk economisch jaar belooft te worden. En daarbij is de verwachting dat de bodem van de euro nog lang niet bereikt is", aldus Derks. Bron: ABM Financial News

