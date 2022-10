Deense brouwer waarschuwt voor tegenwind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Unibrew heeft de outlook voor dit jaar verlaagd. Dit maakte de Deense brouwer, na Carlsberg de grootste in Denemarken, woensdag bekend. De EBIT komt dit jaar lager uit dan eerder voorzien, doordat klanten in Italië richting het einde van het derde kwartaal hun voorraden begonnen te verkleinen. Ook heeft de brouwer meer last van de inflatie en wijst het op een veranderend consumentengedrag, wat negatief uitpakt voor de verkoopmix van Unibrew. "We verwachten dat consumenten voorzichtiger worden in hun bestedingen buitenshuis in het winterseizoen", aldus de brouwer. Het aandeel Royal Unibrew daalt woensdag 12 procent en Carlsberg bijna 4 procent. In Amsterdam levert Heineken 3,0 procent in en in Brussel verliest AB InBev 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.