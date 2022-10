Beursblik: ASML overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het derde kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd en ook de afgegeven outlook is een kleine meevaller. Dit stelde analist Didier Scemama van Bank of America woensdag. De winst per aandeel lag afgelopen kwartaal 25 procent hoger dan verwacht en de voor het vierde kwartaal afgegeven omzetoutlook was ook een kleine meevaller van 1 procent, aldus de analist. "De vraag bleef veel sterker dan ASML kon leveren", oordeelde Scemama. Verder verhoogde ASML de omzetoutlook voor heel 2022 van een groei van 10 procent naar een stijging van 13 procent, "omdat systemen sneller worden geïnstalleerd", aldus Bank of America. En met een orderboek van meer dan 38 miljard euro, is de zichtbaarheid op 2023 nog iets toegenomen, vindt Scemama, die zijn koopadvies met een koersdoel van 743 euro herhaalt. De volgende aanjager is de beleggersdag van ASML op 11 november. Het aandeel ASML stijgt woensdag 5,3 procent naar 424,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.