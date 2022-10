Beursblik: sterk optreden ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft sterke resultaten geboekt en een dito outlook afgegeven. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag. De kwartaalomzet viel 7,5 procent hoger uit dan verwacht met 5,8 miljard euro. En ook de brutomarge was met 51,8 procent een duidelijke meevaller. De orders van 8,9 miljard euro waren een record. "De sterke orders suggereren dat de huidige zwakke trend in investeringen in de halfgeleidersector ASML niet significant treffen", aldus analist Janardan Menon. De voor het het vierde kwartaal afgegeven outlook noemt Menon ook sterk. ASML zei woensdag voor het vierde kwartaal te rekenen op 6,1 tot 6,6 miljard euro omzet met een brutomarge van circa 49 procent. De analistenconsensus ligt op 6,2 miljard euro. Tevens noemde Jefferies het geruststellend dat ASML geen impact vreest van de nieuwe Amerikaanse sancties op de export van chiptechnologie en -apparatuur naar China. "Deze resultaten, outlook en uitspraken zijn vermoedelijk een positieve verrassing voor de markt, gezien de breedgedragen zorgen over het verlagen van de investeringen [door klanten] en het optreden van de Amerikaanse overheid", zei Menon. Jefferies heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 700,00 euro. Bron: ABM Financial News

