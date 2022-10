Beursblik: orders en brutotransactiewaarde Just Eat conform verwachting

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in het derde kwartaal geen verrassingen laten zien, terwijl ook de positieve aangepaste EBITDA geen echte verrassing was. Dit stelde analist Giles Thorne van zakenbank Jefferies woensdag.

De orders en brutotransactiewaarde waren volgens Thornes in lijn met de consensusverwachtingen. De analist zag de orderkrimp stabiliseren in het derde kwartaal, terwijl de brutotransactiewaarde wat aantrok, mede dankzij gunstige wisselkoerseffecten.

"De markt zal het nieuws verwelkomen dat Just Eat Takeaway een positieve aangepaste EBITDA boekte in het afgelopen kwartaal", aldus de analist.

Het belangrijkste nieuws rond de maaltijdbezorger was echter al geweest, toen Just Eat Takeaway in september met een tussentijdse update kwam, met daarin de verwachting van een winstgevend resultaat in de tweede helft van dit jaar.

De outlook 2022 werd woensdag herhaald door Just Eat.

De focus zal volgens Thorne nu liggen op de huidige handelsontwikkelingen en de impact daarvan op de groei van de brutotransactiewaarde in 2023. Ook is de analist benieuwd hoeveel de maaltijdbezorger investeert in de groei ten opzichte van concurrenten in de huidige zwakke consumentenmarkt.

Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 42,50 euro. Het aandeel sloot dinsdag 7,0 procent hoger op 15,35 euro.