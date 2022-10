Nestle verhoogt outlook 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft de omzetverwachting voor heel 2022 iets naar boven bijgesteld. Dit bleek woensdag uit een kwartaalupdate van de Zwitserse voedselgigant. "We leverden een aanhoudende sterke autonome groei, omdat we de prijzen bleven verhogen vanwege de inflatie", zei CEO mark Schneider in een toelichting. Nestlé verhoogde de prijzen met 7,5 procent. Nestlé verwacht voor heel 2022 een autonome groei van ongeveer 8 procent met een onderliggende marge van circa 17 procent. Het voedingsbedrijf verwachtte eerder een autonome omzetgroei van 7 tot 8 procent voor dit jaar, met een marge van circa 17 procent. Nestlé zag de omzet in de eerste negen maanden met 9,2 procent stijgen naar 69,1 miljard Franse frank. De autonome groei bedroeg 8,5 procent en in het derde kwartaal was dit 9,3 procent. Tevens meldde Nestlé woensdag de overname van Seattle's Best Coffee in Noord-Amerika. Vermoedelijk kan deze overname, waarvan geen financiële details werden gegeven, nog voor het jaareinde worden afgerond. Bron: ABM Financial News

