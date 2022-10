ASML wil Wayne Allan benoemen als eindverantwoordelijke aanvoerketen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML wil Wayne Allan benoemen als eindverantwoordelijke voor de aanvoerketen van het bedrijf. Dit meldde de Veldhovense toeleverancier woensdagochtend. Allan krijgt ook een zetel in het bestuur, "omdat de aanvoerketen steeds belangrijker wordt om op de klantvraag te kunnen reageren". ASML schaalt op en dat kan alleen als de aanvoerketen meegroeit. Daarbij zijn er de nodige uitdagingen op de korte termijn. "We zijn ervan overtuigd dat ASML met de benoeming van Wayne goed gepositioneerd zal zijn om toekomstbestendige strategische relaties met onze leveranciers op te bouwen en tegelijkertijd de uitdagingen van de capaciteitsuitbreidingen aan te gaan", zei CEO Peter Wennink in een toelichting. Allan zal op de aandeelhoudersvergadering in april 2023 worden benoemd, waarmee het bestuur groeit van 5 naar 6 leden. Allan is sinds eind 2018 bij ASML in dienst. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

