CEO ForFarmers vertrekt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) CEO Chris Deen van ForFarmers vertrekt per 1 februari 2023. Dit maakte de veevoerspecialist woensdag voorbeurs bekend. Vorige maand maakte ForFarmers al bekend dat Deen vanwege gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zou zijn. "Chris Deen heeft nu besloten zijn functie als CEO neer te leggen en ForFarmers te verlaten zodat hij zich volledig kan richten op zijn herstel", meldde het bedrijf woensdag. ForFarmers start het proces om een opvolger voor Chris Deen te vinden. Tot aan de benoeming van een nieuwe CEO blijven CFO Roeland Tjebbes en COO Pieter Wolleswinkel de taken en verantwoordelijkheden van de CEO waarnemen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.