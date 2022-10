Europese beurzen openen naar verwachting weer hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag opnieuw een hogere opening tegemoet, nu het cijferseizoen vooralsnog meevalt.

IG voorziet een openingswinst van 87 punten voor de Duitse DAX, een plus van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 37 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag hoger, geholpen door optimisme over de eerste Amerikaanse bedrijfsresultaten over het derde kwartaal.

Analisten van Danske Bank noemden ook de lagere rentes, afnemende risico's in het Verenigd Koninkrijk en afkoelende gasprijzen als redenen voor de koerswinsten.

"Beleggers hadden zich erop ingesteld dat veel bedrijven in het derde kwartaal al in de malaise zitten. Tot nu toe zijn ze aangenaam verrast", zei marktanalist Quincy Krosby van LPL Financial.

"De consument lijkt verrassend veerkrachtig en bedrijven lijken het hoofd boven water te houden", zei ook Altaf Kassam van State Street Global Advisors. Onder andere Goldman Sachs en Lockheed Martin boekten meevallende resultaten, maar speelgoedreus Hasbro werd minder goed ontvangen. Netflix en United Airlines volgen later dinsdagavond.

Op macro-economisch was er een meevallende Duitse ZEW-index, die verbeterde van -62 tot -59, waar een daling tot -65 was voorzien. Een Amerikaanse index van huizenbouwers in de middag was juist slechter dan verwacht. De hoge hypotheekrente schrikt huizenbouwers af. Maar de industriele productie in de VS bleek in september sterker dan verwacht te zijn gestegen, na een kleine daling in augustus.In de ochtend bleek dat China een aantal economische rapporten, waaronder over de groei in het derde kwartaal, heeft uitgesteld.

De vrees voor een energiecrisis in Europa nam af, met een daling van de Europese gasprijs met maar liefst 10 procent. De Europese Commissie deed dinsdag voorstellen om extreme pieken te vermijden op de belangrijkste Europese beurs voor aardgas, door bedrijven gezamenlijk te laten inkopen en door lidstaten gas te laten delen bij tekorten.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt sloot Deutsche Bank met een plus van ruim 2,5 procent. Ook chipproducent Infineon deed goede zaken, met een winst van ruim een procent.

Autofabrikanten Volkswagen en Mercedes-Benz stegen zo'n 2 tot 3 procent. De verkoop van nieuwe personenauto's in Europa steeg in september flink, meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA met bijna 10 procent tot 787.870 stuks.

In Parijs stegen sectorgenoten Renault en Stellantis 1 à 2 procent.

Ook in de CAC 40 deden financials en tech het goed. STMicroelectronics won meer dan een half procent en Credit Agricole en BNP Paribas rond de 2 procent.

In Amsterdam gingen ASML, Besi en ASMI een half tot 2 procent hoger en was Just Eat Takeaway koploper met een plus van 7 procent, nadat het aandeel maandag al fors steeg. Deutsche Bank verlaagde wel het koersdoel van de maaltijdbezorger, die woensdag met een trading update komt. Ook ASML opent de boeken.

Philips steeg 2 procent ondanks koersdoelverlagingen van UBS en Jefferies, waarbij laatstgenoemde het aandeel ook op zijn verkooplijst zette.

Euro STOXX 50 3.463,83 (+0,64%)

STOXX Europe 600 399,84 (+0,34%)

DAX 12.765,61 (+0,92%)

CAC 40 6.067,00 (+0,44%)

FTSE 100 6.9636,74 (+0,24%)

SMI 10.578,76 (+0,76%)

AEX 642,48 (+0,24%)

BEL 20 3.484,01 (+0,87%)

FTSE MIB 21.518,78 (+0,93%)

IBEX 35 7.611,30 (+0,72%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus, na dinsdagavond ook hoger gesloten te zijn, na meevallende bedrijfsresultaten.

Het cijferseizoen komt deze week serieus op gang. Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees op meevallende cijfers van Bank of America en Bank of New York Mellon maandag, dankzij de hogere rente. Ook Goldman Sachs meldde dinsdag meevallende cijfers.

"Bedrijfresultaten stelen de show en overschaduwen recessiezorgen. Door die vrees lag de lat laag in aanloop naar het cijferseizoen waardoor de kans toenam dat de resultaten gingen meevallen", zei Fiona Cincotta van City Index.

De koerswinsten liepen terug nadat de rendementen op Amerikaanse staatsleningen omhoog kropen. De geopolitiek kwam weer op de voorgrond nadat minister van buitenlandse zaken Antony Blinken China beschuldigde van plannen om Taiwan binnen te vallen, zei Richard Farr van Merion Capital.

Eerder op de dag reageerde aandelen en obligaties positief op een bericht dat de Bank of England zijn verkoopprogramma van staatsleningen wil uitstellen. Maar de centrale bank meldde snel dat dit bericht niet klopte.

Economisch nieuws was er over de industriële productie in september die sterker dan verwacht steeg na een kleine daling in augustus. Een index voor het vertrouwen van huizenbouwers daalde voor de tiende maand op rij en ook sterker dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs sloot 2,3 procent hoger na een meevallende winstdaling en de aankondiging van een grootschalige reorganisatie, waarover media maandag al berichtten.

De winst van speelgoedfabrikant Hasbro is in het derde kwartaal flink gedaald, onder meer als gevolg van de hoge inflatie en negatieve wisselkoerseffecten. Het aandeel sloot 2,9 procent lager.

Defensiespecialist Lockheed Martin zag de winst de lucht in schieten van 2,21 naar 6,71 dollar, wat overigens niet veel meer was dan de verwachting van 6,57 dollar. Het aandeel steeg toch bijna 9 procent.

Intel-onderdeel Mobileye heeft details over zijn beursgang bekendgemaakt. Er worden 41 miljoen aandelen uitgegeven, voor 18 tot 20 dollar, of in totaal zo'n 15 miljard dollar. Intel houdt ruim 99 procent aan stemrecht. Het aandeel Intel verloor ruim 2 procent, na een aanvankelijke positieve koersreactie.

Farmaceut Eli Lilly neemt sectorgenoot Akouos over voor 610 miljoen dollar. De deal moet mogelijke gentherapieën tegen gehoorverlies versnellen. Aandelen van Akouos werden 88 procent meer waard.

Facebook-eigenaar Meta Platforms Inc. moet gifjes-platform Giphy weer verkopen, omdat de deal de keuze voor social media gebruikers in het Verenigd Koninkrijk beperkt en de innovatie van display-advertenties vermindert. Dit meldde de Britse Competition and Markets Authority dinsdag. Meta leverde 1 procent in.

Nabeurs volgde Netflix met een sterker dan verwacht herstel van de abonneegroei in het derde kwartaal. Het aandeel steeg nabeurs 13 procent.

S&P 500 index 3.719,98 (+1,14%)

Dow Jones index 30.523,80 (+1,12%)

Nasdaq Composite 10.772,40 (+0,90%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 27.299,81 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.065,18 (-0,5%)

Hang Seng 16.715,83 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9838. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9848 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9828 op de borden.

USD/JPY Yen 149,27

EUR/USD Euro 0,9838

EUR/JPY Yen 146,85

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - September (VK)

11:00 Inflatie - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Nestle - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

13:00 American Airlines - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers derde kwartaal (VS)

18:00 Deutsche Boerse - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 Alcoa - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers derde kwartaal (VS)