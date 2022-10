Olieprijs daalt verder in New York Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de derde dag op rij gedaald. De novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 3,1 procent lager op 82,82 dollar op de New York Mercantile Exchange. De verkoopdruk blijft groeien in ruwe olie", zei Peter Cardillo bij Spartan Capital. Cardillo wees op geruchten over een mogelijke verdere verkoop van ruwe olie uit de Amerikaanse strategische olievoorraden, die de daling voedden. "Vanuit technisch perspectief wordt het vooruitzicht voor de korte termijn steeds slechter en kan kan de olieprijs weldra dalen tot rond 75 dollar." Wekelijkse voorraadcijfers komen eraan. Economen rekenen op een stijging van de voorraden ruwe olie in de VS met 1,7 miljoen in de wekelijkse publicatie van EIA. De verstandhouding tussen Saoedi-Arabie en de Verenigde Staten is snel verslechterd. Op 5 oktober kondigde OPEC, met het Arabische koninkrijk als feitelijk leider, een verlaging van de dagelijkse olieproductie aan, met 2 miljoen vaten per dag. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden beschuldigde de Saoedi's ervan de kant van Rusland te kiezen en de Saoedi's zeiden weer dat de Amerikanen hadden gevraagd de productieverlaging uit te stellen tot na de aankomende Amerikaanse verkiezingsronde. Volgens de Amerikanen was er gevraagd om uitstel tot de markten zouden kalmeren. Bron: ABM Financial News

