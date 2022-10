Wall Street houdt winst vast

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond hoger, maar de winsten waren minder groot dan aan het begin van de handelsdag.



De S&P500 index steeg 1,0 procent tot 3.726,02 punten.

Maandag stegen de Amerikaanse aandelenkoersen al fors, na het dieptepunt van vorige week, en dinsdag focusten beleggers op bedrijfsresultaten in het derde kwartaal. Het cijferseizoen komt deze week serieus op gang.

"Bedrijfresultaten stelen de show en overschaduwen recessiezorgen. Door die vrees lag de lat laag in aanloop naar het cijferseizoen waardoor de kans toenam dat de resultaten gingen meevallen", zei Fiona Cincotta van City Index.

Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees op meevallende cijfers van Bank of America en Bank of New York Mellon maandag, dankzij de hogere rente. Ook Goldman Sachs meldde dinsdag meevallende cijfers.



Netflix doet dit nabeurs en analisten rekenen op 1,11 miljoen nieuwe abonnees, nadat in de voorgaande twee kwartalen een vergelijkbaar aantal abonnees vertrok.

De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn cruciaal. Dan start het nieuwe model met een goedkoper abonnement met reclames.

De winsten liepen terug nadat de rendementen op Amerikaanse staatsleningen omhoog kropen. De geopolitiek kwam weer op de voorgrond nadat minister van buitenlandse zaken Antony Blinken China beschuldigde van plannen om Taiwan binnen te vallen, zei Richard Farr van Merion Capital.

Eerder op de dag reageerde aandelen en obligaties positief op een bericht dat de Bank of England zijn verkoopprogramma van staatsleningen wil uitstellen. Maar de centrale bank meldde snel dat dit bericht niet klopte.

Economisch nieuws was er over de industriele productie in september die sterker dan verwacht steeg na een kleine daling in augustus. Een index voor het vertrouwen van huizenbouwers daalde voor de tiende maand op rij en ook sterker dan verwacht.

De euro/dollar noteerde 0,9842. De Amerikaanse tienjaarsrente handelde op 3,9932 procent.



Een vat WTI-olie kostte dinsdag 82,88 dollar en was daarmee 3 procent goedkoper dan maandag.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs stijgt 1,8 procent na een meevallende winstdaling en de aankondiging van een grootschalige reorganisatie, waarover media maandag al berichtten.

Johnson & Johnson behaalde in het derde kwartaal hoger dan verwachte resultaten, maar verlaagde toch de outlook voor heel 2022. Het aandeel stond vlak na een lagere start.

De winst van speelgoedfabrikant Hasbro is in het derde kwartaal flink gedaald, onder meer als gevolg van de hoge inflatie en negatieve wisselkoerseffecten. Hrty aandeel koerste 2,5 procent lager.

Defensiespecialist Lockheed Martin zag de winst de lucht in schieten van 2,21 naar 6,71 dollar, wat overigens niet veel meer was dan de verwachting van 6,57 dollar. Het aandeel steeg toch 8 procent.

Intel-onderdeel Mobileye heeft details over zijn beursgang bekendgemaakt. Er worden 41 miljoen aandelen uitgegeven, voor 18 tot 20 dollar, of in totaal zo'n 15 miljard dollar. Intel houdt ruim 99 procent aan stemrecht. Het aandeel daalde 3 procent, na een aanvankelijke positieve reactie.

Farmaceut Eli Lilly neemt sectorgenoot Akouos over voor 610 miljoen dollar. De deal moet mogelijke gentherapieën tegen gehoorverlies versnellen. Aandelen van Akouos stijgen 90 procent.

Microsoft gaat duizend banen schrappen. Volgens de Wall Street Journal is echter niet duidelijk of het gaat om een nieuwe ontslagronde. Microsoft heeft wereldwijd zo'n 200.000 werknemers. Het aandeel stijgt licht.

Facebook-eigenaar Meta Platforms Inc. moet gifjes-platform Giphy weer verkopen, omdat de deal de keuze voor social media gebruikers in het Verenigd Koninkrijk beperkt en de innovatie van display-advertenties vermindert. Dit meldde de Britse Competition and Markets Authority dinsdag. Meta leverde 1 procent in.