Just Eat opnieuw smaakmaker in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht in het groen geëindigd, opnieuw onder aanvoering van Just Eat Takeaway, hoewel zwaargewichten Shell en Unilever de winst voor de AEX wel in bedwang hielden. De hoofdindex steeg uiteindelijk 0,2 procent bij een slotstand van 642,48 punten.

"De combinatie van beter dan gevreesde kwartaalcijfers, reeds ‘ingeprijsde’ renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank en de zeer negatieve stemming onder beleggers, biedt op de korte termijn voldoende ruimte voor koersherstel. Maar dan moeten de kapitaalmarktrentes wel stabiliseren of dalen en de winstgroei(verwachtingen) van bedrijven niet teleurstellen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Dalende obligatierentes zijn gunstig voor de waardering van aandelen, zei Wiersma. Groeiaandelen als Just Eat, dat woensdag met een trading update komt, profiteren hiervan en koopjesjagers melden zich dan ook massaal voor dit soort rentegevoelige aandelen.

Het cijferseizoen is ondertussen goed op gang aan het komen. Goldman Sachs was één van de zwaargewichten die dinsdag de boeken opende en de resultaten waren beter dan verwacht, ondanks een winstdaling en een al verwachte aankondiging van een grote reorganisatie.

"Met de naar beneden bijgestelde, relatief lage winstgroeiverwachtingen van analisten is het voor veel bedrijven gemakkelijk om deze te overtreffen", volgens Wiersma.

Netflix komt vanavond nabeurs met cijfers. Gemiddeld rekenen analisten op 1,11 miljoen nieuwe abonnees in het derde kwartaal. Dat staat haaks op de meer dan 1 miljoen abonnees die in het eerste en tweede kwartaal samen verloren gingen. Beleggers zullen verder vooral oog hebben voor de outlook van Netflix voor het vierde kwartaal, wanneer de streamingreus een goedkoper abonnement met reclameblokken introduceert.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat China een aantal belangrijke publicaties, waaronder over de groei in het derde kwartaal, heeft uitgesteld. Verder viel de Duitse ZEW-index onverwacht mee.

De verwachtingsindex verbeterde van -61,9 in september naar een negatieve stand van 59,2 deze maand. Er was door economen een verslechtering tot -65,0 voorspeld. De index die de huidige omstandigheden weergeeft, daalde in oktober naar een stand van 72,2 negatief, tegen 60,5 negatief een maand eerder.

De industriële productie in de Verenigde Staten steeg in september met 0,4 procent op maandbasis, waar een toename met 0,1 procent was voorspeld. Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in oktober verder gedaald, onder invloed van de sterk oplopende hypotheekrente. Het was de tiende maand op rij dat het vertrouwen daalde en dat is een record.

De euro/dollar noteerde richting de slotgong in Amsterdam op 0,9828. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde even tot 3,97 procent maar liep aan het eind van de middag weer wat op.



Een vat WTI-olie kostte dinsdag rond de 82 dollar en werd daarmee 4 procent goedkoper dan maandag. De Europese gasprijs daalde met ruim 10 procent.

Stijgers en dalers

In Amsterdam deden ASML, ASMI en Besi goede zaken, met plussen van een half tot 2 procent. Een deel van de winsten verdampte wel richting de slotbel. ASML komt woensdagochtend met kwartaalcijfers. Een dag later volgt Besi. Analisten zullen vooral letten op de toekomstgerichte uitspraken van de twee halfgeleiderspecialisten.

Just Eat Takeaway steeg zo'n 7 procent, nadat het aandeel maandag met dubbele cijfers steeg. Deutsche Bank verlaagde wel het koersdoel van de maaltijdbezorger.

Philips steeg 2 procent ondanks koersdoelverlagingen van UBS en Jefferies, waarbij laatstgenoemde het aandeel ook op zijn verkooplijst zette.

Verder stonden defensieve aandelen als Unilever en Shell onder druk, met een verlies voor laatstgenoemde van bijna 2 procent. Adyen eindigde ook licht in het rood, net als ArcelorMittal, Relx en Heineken.

In de AMX won Flow Traders bijna 4 procent en ABN AMRO meer dan 3 procent. PostNL leverde ruim 3,5 procent in en was daarmee de grootste daler. Het Financieele Dagblad meldde dinsdag dat koeriersbedrijf DHL volgend jaar naast pakketten ook brieven en poststukken van minimaal 50 gram gaat bezorgen in Nederland.

CM.com daalde in de AScX zo'n 1,5 procent na cijfers. CM.com verwacht dit jaar met de omzet aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 300 tot 315 miljoen euro uit te komen, met een neerwaarts risico van 10 miljoen euro vanwege de onzekere marktomstandigheden.

Vastgoed stond onder druk: Vastned daalde met 2,5 procent en NSI ruim 3 procent. Accsys steeg ruim 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.