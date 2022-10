'DHL wordt concurrent PostNL op Nederlandse postmarkt' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) DHL gaat volgend jaar naast pakketten ook brieven en poststukken bezorgen in Nederland. Dit meldde het Financieele Dagblad dinsdagmiddag na een bijeenkomst met het koeriersbedrijf in Dordrecht. Deutsche Post-dochter DHL deed een haalbaarheidsstudie waaruit bleek dat er perspectief is voor het bedrijf op de Nederlandse markt voor postbezorging, nu PostNL de tarieven heeft verhoogd. Daarom gaat de pakketbezorger vanaf het tweede kwartaal van 2023 enveloppen vanaf vijftig gram aan huis bezorgen, voor consumenten en voor zakelijke klanten. "We gaan het monopolie van PostNL doorbreken", citeerde het FD Wouter van Benten, directeur van DHL Parcel Benelux. PostNL is sinds de overname van postbezorger Sandd in 2019 alleenheerser op de Nederlandse postmarkt. Het aandeel daalde dinsdagmiddag zo'n 2,5 procent na het nieuws van DHL en was daarmee de enige daler in de AMX. DHL, dat tot 2010 al postbezorger was in Nederland, heeft geen vergunning nodig voor deze nieuwe activiteit, schreef het FD. Er zijn ook geen grote investeringen nodig, omdat de poststukken straks ingeleverd kunnen worden bij een van de 4000 servicepunten van DHL in Nederland. De stukken worden vervolgens in sorteercentra verwerkt. Bron: ABM Financial News

