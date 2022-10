Wall Street begint optimistisch aan handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een duidelijk groene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 ruim 2 procent hoger.

"Het sentiment op de beurs krijgt een boost door meevallende kwartaalcijfers uit de financiële sector", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, wijzend op onder meer cijfers van Bank of America en Bank of New York Mellon gisteren. "Voornamelijk de inkomsten uit de rente lijken de resultaten goed te doen. Nu de rentepolitiek gewijzigd is na jarenlang zeer lage rentes, lijken de banken de vruchten te plukken van hogere rentes", aldus Verstraete.

Dinsdagmiddag openen onder meer Goldman Sachs en Johnson & Johnson de boeken, Netflix doet dit nabeurs. Gemiddeld rekenen analisten op 1,11 miljoen nieuwe abonnees bij Netflix. Dat staat haaks op de meer dan 1 miljoen abonnees die in het eerste en tweede kwartaal samen verloren gingen.

Beleggers zullen verder vooral oog hebben voor de outlook van Netflix voor het vierde kwartaal. Dan kunnen ook de eerste mensen zich inschrijven op het nieuwe model, waarin kijkers reclames krijgen getoond, maar ook minder hoeven te betalen.

De macro-economische agenda oogt het dinsdag vrij rustig, met vanmiddag de industriële productie in september en het vertrouwen onder huizenbouwers in oktober in de VS.

De euro/dollar noteert vanmiddag op 0,9833. De Amerikaanse tienjaarsrente handelt iets boven de 4 procent.



Een vat WTI-olie kost dinsdag rond de 85 dollar en is daarmee iets duurder dan maandag.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal de inkomsten en winst zien dalen, maar veel minder sterk dan gevreesd. Dit bleek dinsdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers van de Amerikaanse bank, waarbij ook een grootschalige reorganisatie werd aangekondigd, waarover media maandag al berichtten. Goldman Sachs lijkt dinsdag ruim 3 procent hoger te gaan openen.

Johnson & Johnson behaalde in het derde kwartaal hogere resultaten, die ook beter waren dan verwacht, maar het farmabedrijf verlaagde toch de outlook voor heel 2022. Het aandeel gaat vooralsnog een 1,5 procent hogere opening tegemoet.

De winst van speelgoedfabrikant Hasbro is in het derde kwartaal flink gedaald, onder meer als gevolg van de hoge inflatie en negatieve wisselkoerseffecten. Het aandeel lijkt een procent lager te gaan openen.

Defensiespecialist Lockheed Martin heeft in het derde kwartaal de winst zien exploderen. Per aandeel steeg de winst van 2,21 naar 6,71 dollar. De consensus samengesteld door FactSet rekende op een winst per aandeel van 6,57 dollar. Het aandeel lijkt vlak te openen.

Intel-onderdeel Mobileye heeft details over zijn beursgang bekendgemaakt. Er worden 41 miljoen aandelen uitgegeven, waarbij de uitgifteprijs vooralsnog is vastgesteld op 18 tot 20 dollar. De marktwaarde zou zo uitkomen op 15 miljard dollar. Intel houdt na de beursgang voor ruim 99 procent aan stemrecht. Het aandeel Intel stijgt voorbeurs 1,5 procent.

Farmaceut Eli Lilly neemt sectorgenoot Akouos over voor 610 miljoen dollar. De deal is bedoeld om de ontwikkeling van mogelijke gentherapieën tegen gehoorverlies te versnellen. Aandelen van Akouos stijgen dinsdag voorbeurs liefst 87 procent.

Microsoft is van plan om duizend banen te schrappen, meldde diverse media dinsdag. Volgens de Wall Street Journal is echter niet duidelijk of het gaat om een nieuwe ontslagronde of dat die onderdeel is van in juli aangekondigde maatregelen. Microsoft heeft wereldwijd zo'n 200.000 werknemers. Het aandeel stijgt voorbeurs 2 procent.

Facebook-eigenaar Meta Platforms Inc. moet gifjes-platform Giphy weer verkopen, omdat de deal de keuze voor social media gebruikers in het Verenigd Koninkrijk beperkt en de innovatie van display-advertenties vermindert. Dit meldde de Britse Competition and Markets Authority dinsdag. Meta stijgt voorbeurs 2 procent.

Slotstanden

De indexen op Wall Street zijn maandag flink hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 2,7 procent tot 3.677,95 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 30.185,82 punten en de Nasdaq sloot 3,4 procent hoger op 10.675,80 punten.