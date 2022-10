Facebook moet Giphy weer verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook-eigenaar Meta Platforms Inc. moet gifjes-platform Giphy weer verkopen, omdat de deal de keuze voor social media gebruikers in het Verenigd Koninkrijk beperkt en de innovatie van display-advertenties vermindert. Dit meldde de Britse Competition and Markets Authority dinsdag. Het definitieve besluit van de toezichthouder volgt op een eerdere soortgelijke uitspraak van de CMA uit december vorig jaar. Het Competition Appeal Tribunal handhaafde in juli al het besluit van de CMA. "Deze deal zou de concurrentie op twee markten aanzienlijk verminderen. Het heeft al geresulteerd in de verwijdering van een potentiële uitdager in de Britse display-advertentiemarkt, terwijl Meta ook de mogelijkheid krijgt om zijn substantiële marktmacht op sociale media verder te vergroten", zei de CMA bij monde van voorzitter van het onderzoek Stuart McIntosh. "De enige manier waarop dit kan worden aangepakt, is door de verkoop van Giphy. Dit zal innovatie in digitale advertenties bevorderen en er ook voor zorgen dat gebruikers van sociale media in het VK blijven profiteren van toegang tot Giphy", aldus McIntosh. Facebook kocht Giphy in mei 2020 voor 315 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

