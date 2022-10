Video: halfgeleideraandelen beginnen weer interessant te worden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse halfgeleideraandelen zijn hard gedaald, maar beginnen nu weer interessant te worden, vooral ASML. Dit zegt Hoofd Investment Office ING Bob Homan voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. De aandelen ASML, ASM International en BE Semiconductor Industries zijn vooral gedaald door de hogere rente, denkt Homan. Lange tijd was de rente nul, maar dat is inmiddels veranderd. Dat maakt bijvoorbeeld ASML met een dividendrendement van 1,5 procent "iets minder aantrekkelijk". Inmiddels heeft ASML een koerswinstverhouding van 23. "Dat is eigenlijk een vrij normale koerswinstverhouding zoals die er was voor covid." Wel waarschuwt Homan dat de winst "ergens volgend jaar" wat naar beneden zal gaan. De orderboeken zitten vol, maar de expert van ING houdt rekening met uitstel van projecten. "Maar dan nog vind ik ASML op deze niveaus, rond de 400 euro, wel aantrekkelijk worden", aldus Homan. De voorkeur binnen de Nederlandse chipaandelen gaat bij Homan "duidelijk" uit naar ASML. "Een lange termijn winnaar." Besi vindt Homan "wel heel erg cyclisch" en ASMI zit er volgens de expert van ING "een beetje tussenin". De exportbeperkingen die de Verenigde Staten opleggen aan bedrijven als ASML om te leveren aan China, zullen volgens Homan uiteindelijk wel meevallen. De afnemers zullen zich verplaatsen van China naar een ander land, bijvoorbeeld de VS. "Ik zie dat dus niet als een wezenlijke bedreiging." Klik hier voor: halfgeleideraandelen beginnen weer interessant te worden Bron: ABM Financial News

