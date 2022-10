Lockheed boekt aanzienlijk meer winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Lockheed Martin heeft in het derde kwartaal de winst zien exploderen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse defensiespecialist. De brutowinst steeg van 679 miljoen naar 2,1 miljard dollar. Netto ging de winst van 614 miljoen naar 1,8 miljard dollar. Per aandeel gaat het om een stijging van 2,21 naar 6,71 dollar. De consensus samengesteld door FactSet rekende op een winst per aandeel van 6,57 dollar. Op aangepaste basis bleef de nettowinst vrij onveranderd, op 1,8 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg van 6,60 naar 6,87 dollar. De omzet steeg van 16,0 naar 16,6 miljard dollar. De consensus mikte op 16,7 miljard dollar. "Lockheed Martin heeft een solide kwartaal geleverd, met een sterke vrije kasstroom, orders en operationele marges, waardoor we onze outlook voor dit jaar kunnen halen", aldus CEO James Taiclet in een toelichting. Outlook Lockheed handhaafde de outlook voor dit jaar. Daarbij rekent het bedrijf op een omzet van ruim 65 miljard dollar, en een nettowinst per aandeel van 21,55 dollar. Ook kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma van 14 miljard dollar. Het aandeel Lockheed Martin steeg dinsdag licht in de Amerikaanse voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

