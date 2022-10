Speelgoedmaker Hasbro heeft last van hoge inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winst van Hasbro is in het derde kwartaal flink gedaald, onder meer als gevolg van de hoge inflatie en negatieve wisselkoerseffecten. Dit meldde de Amerikaanse speelgoed- en spelletjesmaker dinsdagmiddag. "Zoals verwacht is het derde kwartaal ons moeilijkste", aldus CEO Chris Cocks, die verder sprak over de "toenemende prijsgevoeligheid voor de gemiddelde consument". In het derde kwartaal daalde de nettowinst van 235,2 miljoen tot 129,2 miljoen dollar, of 0,93 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 1,42 dollar per aandeel was ook lager dan de 1,52 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet van Hasbro, bekend van My Little Pony, Pokemon, Play-Doh en Monopoly, daalde met 15 procent op jaarbasis tot 1,67 miljard dollar, wat gelijk was aan de analistenconsensus. Bij het Wizards en Digital Gaming-segment daalden de opbrengsten in het derde kwartaal met 16 procent, terwijl de omzet bij de tak Entertainment met 35 procent afnam. Outlook Voor heel 2022 gaat Hasbro nog steeds uit van een omzet die stabiel of licht lager uitkomt bij constante wisselkoersen en een aangepaste operationele winstmarge van 16 procent. Om de vooruitzichten voor het hele jaar te bereiken, voorspelt Hasbro dat de omzet in het vierde kwartaal ongeveer gelijk zal moeten zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021, op basis van constante wisselkoersen. Daarbij rekent het bedrijf ook op een sterke groei van Wizards en Digital Gaming. Het aandeel Hasbro daalt dinsdag in de voorbeurshandel op Wall Street ruim 2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.